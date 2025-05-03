منظمة شانغهاي للتعاون تتعهد بدعم نظام تجاري متعدد الأطراف

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الخميس: "تدعم الدول الأعضاء في المنظمة نظاماً تجارياً متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والشفافية والعدل والشمول وعدم التمييز، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وتلتزم بتعزيز تنمية اقتصاد عالمي منفتح".

وأضاف البيان: "الدول الأعضاء تعيد تأكيد أهمية تعزيز مناقشات التنمية ضمن إطار عمل منظمة التجارة العالمية، وتشدد على ضرورة دعم سلسلة إمداد عالمية تتسم بالانفتاح والشمول والاستدامة والاستقرار والتنوع والموثوقية".

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وأعرب نائب وزير التجارة الصيني، ونائب الممثل الصيني للتجارة الدولية، لينغ جي، خلال مؤتمر الصين ومنظمة شانغهاي للتعاون حول التعاون الصناعي من أجل التنمية المستدامة، الذي عُقد في مدينة تيانجين شمالي الصين، عن "استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف للتمسك بمبادئ منظمة التجارة العالمية وقواعدها وتعزيز تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي".

وأكد أن "التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين تمثل خرقاً جسيماً لقواعد منظمة التجارة العالمية"، مؤكدا أن "الصين اتخذت تدابير مضادة حازمة لحماية قواعد التجارة متعددة الأطراف والنظام التجاري الدولي الطبيعي، فضلاً عن حقوقها ومصالحها المشروعة".

يذكر أن حجم التجارة بين الصين ودول منظمة شانغهاي للتعاون، والدول المراقبة، والدول الشريكة في الحوار، بلغ مستوى قياسياً وصل إلى 890 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يمثل نحو 14.4 في المئة من إجمالي تجارة الصين الخارجية.