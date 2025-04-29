السيسي إلى الدوحة و الكويت في إطار جولة خليجية

العالم - مصر

ووفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، "محمد الشناوي"، فإن "السيسي" سيلتقي خلال زيارته في الدوحة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والتطورات المتسارعة في قطاع غزة.

كما أشار البيان إلى أن السيسي سيلتقي ممثلين عن مجتمع الأعمال القطري، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، ضمن جهود القاهرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الخليجية.

ومن المقرر أن يتوجه السيسي لاحقا إلى دولة الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية.

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وتأتي هذه الجولة في وقت تستمر فيه آلة الحرب الإسرائيلية بارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة للشهر التاسع عشر على التوالي، وسط فشل المجتمع الدولي في وقف العدوان.

وكانت مصر قد لعبت دور الوسيط الرئيسي بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة في غزة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، ونجحت في تثبيت هدنة مؤقتة في يناير الماضي ضمن اتفاق من ثلاث مراحل، غير أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك الاتفاق من جانب واحد، وأعلن استئناف عدوانه في مارس الماضي، بضغط من الجناح المتطرف الإرهابي في حكومة نتنياهو، بحسب وسائل إعلام عبرية.