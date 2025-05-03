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الجيش السوداني يسيطر على عدة مناطق جنوب البلاد

الجيش السوداني يسيطر على عدة مناطق جنوب البلاد
الأحد ١٣ أبريل ٢٠٢٥ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر أمني رفيع بولاية شمال كردفان أن القوات المسلحة والقوات المشتركة نفذت عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن السيطرة على عدة مناطق جنوب السودان.

العالم-السودان

وأشار المصدر إلى أن المناطق التي تمت السيطرة عليها هي البان الجديد وأم عردة وجبل أم هشابة الواقعة جنوب غرب مدينة الأبيض.

وأوضح المصدر أن العملية جرت بتنسيق محكم وخطط ميدانية دقيقة.

وأضاف: "أدت العملية إلى دحر عناصر قوات الدعم السريع وتكبيدهم خسائر كبيرة، فيما تواصل القوات تأمين المناطق المحررة وتعزيز وجودها لضمان الاستقرار في المنطقة".

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يذكر أن الدعم السريع كانت قد أعلنت الانسحاب من مدينة الخرطوم يوم 26 مارس الماضي إلى أم درمان عن طريق جسر خزان جبل أولياء بهدف إعادة التموضع والاستعداد لجولة أخرى من المعارك.

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