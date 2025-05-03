السودان.. الدعم السريع تعلن سيطرتها على مخيم "زمزم" في دارفور

العالم-السودان

وبحسب وكالة "رويترز" تركز القتال حول مخيم "زمزم" الذي يؤوي إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور نحو 700 ألف نازح جراء الحرب في السودان. وأفادت منظمات إغاثة بأن الهجوم دمر ملاجئ وأسواقا ومرافق للرعاية الصحية.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، "قامت قواتنا بنشر وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور بعد تمكنها من تحرير مخيم زمزم بشكل كامل".

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وأضاف البيان، أن "الجيش وقوات الحركات المشتركة (حركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام 2020) كانت تتخذ من المخيم ثكنة عسكرية ومن المدنيين دروعاً بشرية"، على حد قوله.

وتحدث البيان عن "التزام قوات الدعم السريع الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وحرصها على حماية المدنيين وتفادي أي أعمال قد تمس بالمرافق المدنية".

وقالت قوات الدعم السريع إن "المخيم استخدم قاعدة لحركات الارتزاق"، لكن منظمات إنسانية نددت بما حدث بوصفه هجوما استهدف المدنيين الضعفاء، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، الذين باتوا يواجهون مجاعة.