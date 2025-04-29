مصر وقطر تؤكدان أهمية الجهود المشتركة لوقف الحرب بغزة

العالم-فلسطين

وجدد البيان الموقف الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطيني.

وأعرب البيان عن القلق البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

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كما أبدت الدولتان قلقهما من استمرار النزاع المسلح في السودان، مشددتين على ضرورة وقف العمليات العسكرية، إلى جانب ترحيبهما باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم أي مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بزيارة رسمية إلى الدوحة يومي 13 و14 أبريل 2025.