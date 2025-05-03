بوادر أزمة جديدة بين فرنسا والجزائر

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وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السلطات الجزائرية بالعودة عن إجراءات الطرد، موضحا أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.



وقالت وسائل إعلام فرنسية إن من بين الموقوفين الجزائريين، دبلوماسيا يعمل في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض، نهاية أبريل/نيسان العام الفائت على الأراضي الفرنسية.



في المقابل رفضت الخارجية الجزائرية الاجراءات الفرنسية التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالغا بالعلاقات بين البلدين.



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وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس/آذار وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، تبعته زيارة لوزير الخارجية الفرنسي الى الجزائر من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين.

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