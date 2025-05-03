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تشاهدون في بانوراما..

بوادر أزمة جديدة بين فرنسا والجزائر

الإثنين ١٤ أبريل ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه لهذه الليلة، قول فرنسا إن الجزائر طالبت بطرد اثني عشر من موظفيها الدبلوماسيين، مشيرة الى أنها ستتخذ إجراءات فورية للرد في حال حدوث ذلك.

العالم - بانوراما

وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السلطات الجزائرية بالعودة عن إجراءات الطرد، موضحا أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن من بين الموقوفين الجزائريين، دبلوماسيا يعمل في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض، نهاية أبريل/نيسان العام الفائت على الأراضي الفرنسية.

في المقابل رفضت الخارجية الجزائرية الاجراءات الفرنسية التي من شأنها أن تلحق أضرارا بالغا بالعلاقات بين البلدين.

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وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في مارس/آذار وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، تبعته زيارة لوزير الخارجية الفرنسي الى الجزائر من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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