أكثر من 100 ألف نازح سوداني عادوا لبلدهم قادمين من مصر

العالم - السودان

جاء ذلك في تصريح لمدير الإدارة العامة للمعابر والمنافذ الحدودية السودانية مع مصر، ياسر محمد عثمان، حسبما ذكر موقع "السوداني" الإخباري، اليوم الثلاثاء.

وقال عثمان إن 105 آلاف مواطن سوداني عادوا من مصر إلى الأراضي السودانية، بعدما تمكنت قوات الجيش من استرداد العديد من الولايات من الدعم السريع.

ولفت الموقع إلى أن عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إبراهيم جابر، ترأس الاجتماع الأول الخاص بترتيبات النازحين العائدين بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية.

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من جانبه، قال وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر، إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالتدقيق الأمني لهوية النازحين العائدين، كما بحث إمكانية الاستعانة بالنقل النهري والجوي لتسهيل عودتهم.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا شديدة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ البلاد.

وتعتبر الأزمة الحالية أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث فرّ نحو 12 مليون شخص من مناطق القتال، بينما لجأ أكثر من 4 ملايين إلى دول الجوار هروبًا من الحرب، بحسب التقارير الإنسانية.