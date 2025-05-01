طهران تؤكد عدم تنازلها عن حقها في الإستخدام السلمي للطاقة النووية

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التأجيل جاء باقتراح الوزير العماني نفسه، وفق ما كشف عنه المتحدث باسم الخارجية الايراني اسماعيل بقائي، الذي أكد على إرادة بلاده للاستفادة من الدبلوماسية لتأمين مصالحها المشروعة والقانونية وإنهاء الحظر والضغط الاقتصادي على الشعب.

كما شدد بقائي على أن الوفد الإيراني ومنذ إنطلاق المحادثات، دخل بحسن نية وضمن أطر محددة تنسجم مع المواقف المبدئية لبلاده، ووفقا للقانون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مظهرا جدية طهران في إجراء محادثات هادفة لتحقيق تفاهم عادل ومعقول ومستدام.

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الموقف الإيراني جاء عقب إطلاق واشنطن حزمة جديدة من الحظر غير القانوني واللاانساني وفق طهران، والتي وصفت الحظر الأميركي الجديد بأنه دليل واضح على النهج المتناقض لصناع القرار الأميركيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية.

كما اعتبرته دليل على إصرار الساسة الأميركيين على خرق القانون وانتهاك حقوق ومصالح الدول الأخرى، ومحاولة تعطيل العلاقات الودية بين الدول النامية عبر الإرهاب الاقتصادي.

وحملت طهران الجانب الأميركي مسؤولية عواقب وآثار السلوكيات المتناقضة والتصريحات الاستفزازية للمسؤولين الأميركيين.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر احمديان، أكد بدوره على أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها الثابتة، وعلى رأسها الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشددا على وضوح مبادئ إيران في المحادثات غير المباشرة، وأن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة الدفاعية الإيرانية، مضيفا أن مسار البرنامج النووي الإيراني واضح وشفاف.

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