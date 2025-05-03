حزب الله يعلق على وفاة البابا فرنسيس..‏آمن بالسلام

العالم - لبنان

وفي بيان قالت العلاقات الإعلامية في حزب الله إن البابا فرنسيس عمل بإيمان عميق على زرع قيم ‏المحبة والتسامح وبناء الجسور بين الأديان والحضارات والشعوب في سبيل إرساء الحوار والتفاهم والعدالة.

وأكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن البابا فرنسيس جسّد من خلال مواقفه الملهمة روح الحوار بين الأديان.

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ونوهت العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى أن مواقفه الصريحة الداعية إلى وقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزةُ جسّد صدق دعوته والتزامه بالقيم الإنسانية الرافضة للظلم في أي مكان.

واختتمت العلاقات الإعلامية في حزب الله بدعوة اللبنانيين بمختلف طوائفهم وأطيافهم إلى استذكار كلمات البابا فرنسيس الذي وصف لبنان ‏بـ "رسالة لها معنى كبير".