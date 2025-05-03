السودان: 47 قتيلاً وعشرات الإصابات بقصف مدفعي على ’الفاشر’

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وأقالت الفرقة في بيان أن اقوات الدعم السريع مستمرة في استهداف المدنيين بشكل ممنهج، وفق قولها، حيث استخدمت نحو 250 قذيفة مدفعية من عيار 120 ملم خلال قصفها على أحياء المدينة أمس الإثنين وأسفر ذلك عن مقتل 47 مدنياً، بينهم 10 نساء منهن 4 نساء تم حرقهن داخل منازلهن بالإضافة إلى 4 نساء قتلن في محور آخر كما قتلت إمراتان أثناء التنقل.

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في سياق متصل، نفذت قوات الجيش السوداني ضربة نوعية شمال المدينة، أدت إلى تدمير منصة مدافع تابعة للدعم السريع، وتمثلت في مدفعين من عيار 120ملم، بجانب مدفعين من عيار 82 ملم، والتي كانت تستهدف المدنيين داخل أحياء المدينة.