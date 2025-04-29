الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥
٠٧:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالصوت والصورة.. مشاهد توثّق إغتيال السادات تعرض لأول مرة

بالصوت والصورة.. مشاهد توثّق إغتيال السادات تعرض لأول مرة
الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، لأول مرة، مقطع فيديو عالي الجودة يوثق لحظات اغتيال الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات، خلال العرض العسكري السنوي بمدينة نصر في القاهرة يوم 6 أكتوبر 1981، احتفالاً بانتصار حرب أكتوبر 1973.

العالم - مصر

ويُظهر الفيديو الهجوم الذي نفذه الملازم أول خالد الإسلامبولي، عضو الجماعة الإسلامية، حيث ترجل من إحدى المركبات العسكرية أثناء العرض، وأطلق النار على المنصة التي كان يجلس فيها السادات إلى جانب نائبه آنذاك حسني مبارك، ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.

شاهد أيضا.. إعلام عبري: مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة

وفور وصوله إلى محيط المنصة، فتح الإسلامبولي النار بشكل مباشر، وهو يصرخ، فيما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الذعر والفوضى.
10وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل السادات وإصابة عدد من المسؤولين والمرافقين، قبل أن يُلقى القبض على الإسلامبولي ورفاقه المشاركين في العملية.

روابط ذات صلة

مباحثات سعودية-مصرية حول  القضايا الإقليمية والدولية

خطة مصرية عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه

مصر والجزائر تؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم تحت أي ذريعة

هل تمتلك مصر منظومة "إس-400" الصينية؟