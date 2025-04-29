بالصوت والصورة.. مشاهد توثّق إغتيال السادات تعرض لأول مرة

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ويُظهر الفيديو الهجوم الذي نفذه الملازم أول خالد الإسلامبولي، عضو الجماعة الإسلامية، حيث ترجل من إحدى المركبات العسكرية أثناء العرض، وأطلق النار على المنصة التي كان يجلس فيها السادات إلى جانب نائبه آنذاك حسني مبارك، ووزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة.

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وفور وصوله إلى محيط المنصة، فتح الإسلامبولي النار بشكل مباشر، وهو يصرخ، فيما حاول الحراس التصدي للهجوم وسط حالة من الذعر والفوضى.

10وقد أدى هذا الهجوم إلى مقتل السادات وإصابة عدد من المسؤولين والمرافقين، قبل أن يُلقى القبض على الإسلامبولي ورفاقه المشاركين في العملية.