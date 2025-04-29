الرئيس اللبناني: الاستقرار على الحدود الجنوبية مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

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وشدّد عون على أنّ استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية، تمهيدًا لاستكمال عودة الأهالي إلى قراهم. وأكّد أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار/مايو المقبل، وأنّ التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمّرها "الإسرائيليون" والتي يتعذر عودة الأهالي إليها.

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ولفت الرئيس عون إلى أنّ أحد أهداف زياراته إلى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية، قائلًا: "نحن نلقى تجاوبًا نظرًا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية"، مؤكدًا أنّ عملية تطويع العسكريين تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء مستمرة، لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليًّا بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي "نقدّر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".