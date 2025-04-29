جيش الإحتلال يتهم نتنياهو بتشويه سمعه الجيش والكيان بشكل عام

العالم – خاص بالعالم

لكن الخيار الذي كان لرئيس الحكومة الإسرائيلية لن يكون لغيره من الضباط والجنود والمسؤوليين الإسرائيليين الذين قد يصدر أوامر بالاعتقال بحقهم.

فوفق صحيفة الغارديان البريطانية فان قضاة الجنائية الدولية اصدروا أوامر للمدعي العام بعد الإعلان عن مذكرات الاعتقال التي ستصدر مستقبلا بحق مسؤولين إسرائيليين ، قرار يعني ان هؤلاء قد يتفاجاون بأحد المطارات باعتقالهم دون سابق انذار .



وقال عمر رحال مدير مركز شمس لحقوق الانسان أن هذا تطور مهم يمكن البناء عليه. يعني هذا أن ضباط الاحتلال وقادته السياسيين والعسكريين والأمنيين سيكونون ملاحقين على المستوى الدولي، بحيث يتم إحضارهم للمثول أمام المحكمة. هذا يؤكد أنهم متهمون ويجب دعوتهم وحضورهم كمتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.



قناة كان الإسرائيلية قالت بان القرار الدولي اثار ذعرا في تل ابيب لاسيما في صفوف الضباط والجنود الذين شاركوا ومازالوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.

في تل ابيب يحملون نتنياهو المسؤولية كاملة والصحافة الإسرائيلية اعتبرت ان الرجل الذي بات متهما في الجنايات الدولية ولديه مذكرة اعتقال قام بتشويه سمعة الجيش الإسرائيلي والكيان بشكل عام.



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وقال ياسر مناع الخبير بالشان الاسرائيلي:"إسرائيل"، في هذا التطور وفي كل هذه المسألة القانونية، تعمل وفق أكثر من آلية: أولاً: تحاول أن تنزع شرعية هذه المحكمة. ثانياً: تسعى، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قطع الدعم والإمدادات عن المحكمة.بالإضافة إلى ذلك، تحاول "إسرائيل" خلق نوع من المعارضة من قبل الدول ضد هذه المحكمة، كما جرى مع المجر مثلاً".



قرار الجنائية الدولية نزل كالصاعقة على الإسرائيليين الذين سينتظر كل منهم ان يصل الى وجهته ليتاكد ان كان سيتم اعتقاله ام لا .

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