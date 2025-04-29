دلالات إستمرار الحراك الشعبي اليمني وزيادة وتيرته لمواجهة العدوان

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ولفت عاصم إلى أن هنالك قصف منهجي وممنهج وبربري وغاشم قتل مئات الأشخاص وجرح المئات حيث دمر بيوتاً كثيرة جداً ومزارع، وقتل أغناماً وأبقاراً. واليوم نراه يقتل أيضاً أطفالاً في منازلهم، سواء كانت في مدينة السبعين أو في بني الحارث، أو حتى اليوم في سجن صعدة - سجن الأفارقة - الذي من خلاله نمنع الهجرة غير الشرعية إلى أراضي نجد والحجاز.

وأوضح عاصم أن هذه الجرائم كلها تُقابَل بصمود أسطوري يقدمه الشعب اليمني العظيم: قيادةً وحكومةً وشعباً، بكل ما أوتي من قوة. اليوم تستنفر القبائل كما استنفرت في 2015 لوقفات قبلية مسلحة، تُلحق أبناءها بالجبهات وفي طوابير الأقصى بالدورات التدريبية، استعداداً للقتال ثم القتال حتى الانتصار.



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ونوه عاصم إلى أن ما نراه اليوم من تقديم تضحيات كبيرة لأبناء الشعب اليمني هو تضحيات أسطورية، ونحن كلنا مشاريع استشهاد. اليوم، حينما رأيت أمس في الحديدة أكثر من خمس أو ست وقفات قبلية يبدون استعدادهم ونفيرهم العام للقتال إلى جانب القوات المسلحة والقوات الصاروخية، وما نراه اليوم أو أمس في بني بهلول واليوم في سنحان وفي كل الأراضي اليمنية، يخرج أبناء القبائل محتشدين بقواتهم.

وقال عاصم أن القبيلة في اليمن مسلحة بالأسلحة عدا الدبابات. أما بقية الأسلحة من مدافع 106 إلى 120 إلى الرشاشات والمدافع، فكلها موجودة لدينا. وهذه كلها نضحي بها من أجل الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة المستضعفين وأن اليمن يقدم تضحية عظيمة، ولكنها رخيصة أمام ما يتعرض له أبناء الشعب العربي في فلسطين من حرب إبادة، وأيضاً أمام خوفنا من الله سبحانه وتعالى وما نقدمه اليوم، سواء كان في الجانب القبلي أو السياسي أو الرسمي، هو جزء بسيط جداً مما يجب أن نقدمه."

وتابع عاصم: إن أبناء الشعب اليمني - قيادةً وقبيلةً ومثقفين وسياسيين وعسكريين ومدنيين - يقفون أمام أبناء الأمة العربية والإسلامية.

وقال عاصم: نحن ننفذ اتفاقية الدفاع المشتركة التي أبرمها ما يسمون أنفسهم بالحكام العرب منذ زمن بعيد ولم تُفعَّل. نحن اليوم نفعلها نيابة عن مليار وسبعمائة مليون مسلم، ذلك نقول إن ما يقوم به اليوم أبناء الشعب اليمني من نفير يأتي في إطار الاستعداد للمواجهة الكبرى، والتي نرى فيها من يدفع بالمرتزقة ومن يدفع أيضاً بالطرف الآخر من أبناء جلدتنا لقتلنا. نحن اليوم دورنا في التصدي لمثل هذا العدوان البربري الغاشم. نرى الكفر كله في كفة وأبناء الحق في كفة أخرى. نحن على الحق وسننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى.

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