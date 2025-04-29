محادثة هاتفية بين لافروف وروبيو...هذا ما بحثاه

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وجاء في بيان الخارجية أنه "في 27 أبريل جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي روبيو".

وأضاف البيان أن "التبادل المثمر لوجهات النظر استمر حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثف بشكل كبير في الآونة الأخيرة".

ولفت البيان إلى أن "المناقشات تركزت بشكل رئيسي على موضوع الأزمة الأوكرانية"، حيث أكد الطرفان على "أهمية تعزيز الشروط المسبقة الناشئة لبدء المفاوضات بهدف الاتفاق على مسار موثوق للسلام المستدام على المدى الطويل".

المزيد...استعداد موسكو للتفاوض مع كييف دون شروط مسبقة

ويوم الجمعة صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي بأن اللقاء الذي جمع الرئيس فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف تناول مسألة استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

ونشرت وكالة "رويترز" مسودة التسوية الأوكرانية التي اقترحتها واشنطن وقدمها ويتكوف إلى دول أوروبية وكييف في باريس في 17 أبريل وتضمنت نقاط أهمها، رفع العقوبات المفروضة على روسيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربع الجديدة أراضي روسية، ووقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع مجلة "التايم" أن "القرم ستبقى مع روسيا"، محملا كييف مسؤولية بدء الحرب "بسبب حديثها عن الانضمام إلى "الناتو".