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الطيران الحربي الأمريكي يعاود شن غاراته على محافظة صنعاء

الطيران الحربي الأمريكي يعاود شن غاراته على محافظة صنعاء
الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

شهدت محافظة صنعاء فجر اليوم، تصعيدًا عسكريًا جديدًا، حيث شنت القوات الأمريكية غارات جوية استهدفت مديرية بني حشيش.

العالم _ اليمن

هذا التصعيد أثار قلقًا متزايدًا بشأن الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث أفادت مصادر محلية بأن الغارات أسفرت عن أضرار مادية، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين حتى الآن.

يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الغارات التي استهدفت مساء أمس مديرية بلاد الروس ومنطقة براش شرق جبل نقم، مما يعكس استمرار التوترات العسكرية في اليمن. في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة إنسانية خانقة، يواجه الملايين نقصًا حادًا في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.

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وقد دعت منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنب التصعيد العسكري، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار الأعمال العدائية.

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