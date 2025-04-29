مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

العالم _ فلسطين

ووفقًا لشهود عيان، فقد اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على شكل مجموعات، حيث نفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال. وأشار الشهود إلى أن المستوطنين أدوا ما يُعرف بـ "صلاة بركة الكهنة" التلمودية أمام قبة الصخرة خلال الاقتحام.

وفي سياق متصل، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، حيث فرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين، مما زاد من التوتر في المنطقة.

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تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد التوترات في القدس، مما يثير القلق من تداعياتها على الأوضاع الأمنية في المدينة