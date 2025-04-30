أمريكا: لاننوي تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليا

العالم-الامريكيتان

وقالت بروس خلال مؤتمر صحفي: "يمكننا تأكيد أن هناك بعض الممثلين عن السلطات الانتقالية السورية في نيويورك لحضور اجتماعات للأمم المتحدة، ولكننا نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر، وسنحكم على السلطات المؤقتة من خلال أفعالها".

وأوضحت بروس أنه ليست هناك حاليًا اجتماعات مجدولة بين دبلوماسيين أمريكيين وسوريين.

وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي ورئيس لجنة القوات المسلحة الأمريكية كوري ميلز، عن تفاصيل زيارته إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن ميلز، أنه يخطط لإطلاع الرئيس الأمريكي دوتالد ترامب، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، على نتائج زيارته عند عودته إلى الولايات المتحدة، كما سينقل رسالة من الشرع إلى ترامب.

ووفقا لـ"بلومبيرغ"، فإن زيارة ميلز لدمشق أكدت أيضا أنه يتعين على سوريا تقديم ضمانات أمنية لكيان الاحتلال، التي لا تثق بالشرع وتعارض رفع العقوبات الأمريكية.