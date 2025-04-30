مفوض أممي يحث العالم للتحرك العاجل لمنع كارثة إنسانية في غزة

العالم - فلسطين

وأكد تورك في بيان صادر يوم الثلاثاء ضرورة "تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق".

وحذر من أن "أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يُعتبر جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي".

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وأشار إلى تقارير حول وجود خطة إسرائيلية لإعلان محافظة رفح منطقة إنسانية جديدة.

وأوضح تورك، أنه "من شبه المؤكد أن مثل هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك الأشخاص غير القادرين على التحرك بسهولة مثل ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى، إضافة إلى النساء اللواتي يعشن في أسر كبيرة، على البقاء بدون طعام".

كما أكد تورك أن "الدول الأخرى تتحمل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي لضمان وقف هذا السلوك فوراً، وعليها التصرف وفقاً لذلك. كما يجب عليها البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، بغض النظر عن هويتهم".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد وجرح أكثر من 170 ألف فلسطيني في حصيلة غير نهائية، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.