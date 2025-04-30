اجتماع بين ايران والترويكا الاوروبية الجمعة ومع امريكا السبت

العاصمة الايطالية روما ستستضيف الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة بوساطة عمانية.. هكذا اعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي اعتبر اجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها واشنطن تبعث برسائل سلبية.

وقال عراقجي ان قيام الطرف المقابل بممارسات استفزازية في المفاوضات تثير الشكوك حول مدى جديته، ولكنه أكد أن طهران تدرك جيدا بأن هناك وجهات نظر مختلفة ولوبيات متعددة في اميركا وترصد جميع هذه الامور وتتخذ القرارات اللازمة ازاءها.

وشدد عراقجي على أن خطوط طهران الحمراء واضحة تماما وتم إبلاغ الجانب الأميركي بها، مشيرا إلى أن المفاوضات ليس لها جدول زمني محدد، لكنه اكد في الوقت نفسه عدم رغبة بلاده إطلاقا بمفاوضات استنزافية وإضاعة الوقت.

وأعلن عراقجي عن اجتماع مرتقب يوم الجمعة مع الدول الأوروبية الثلاث، مضيفا انها تلعب حاليا دورا ثانويا بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجتها، وايران لا تريد أن يحدث هذا.

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وأضاف عراقجي أن أي اتفاق محتمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتضمن التحقق من القضايا النووية، واصفا الوكالة بالطرف المهم في حال التوصل لاتفاق.

بدوره فند مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني المزاعم الفرنسية حول قرب إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا انها غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة.

وفي رسالة الى مجلس الأمن، قال ايرواني إن طهران لم تسع لامتلاك سلاح نووي، ولم تغير عقيدتها الدفاعية، معتبرا الاتهامات التي ساقتها باريس تأتي نتيجة لسوء فهم أساسي، ورأى فيها تشويها متعمدا للحقوق القانونية لإيران.

اما البرلمان الايراني فشدد على التمسك بالخطوط الحمراء خلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، داعيا الحكومة الى ضرورة التحرك ضمن اطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر والذي يشكل حجر الزاوية في الموقف الايراني التفاوضي.