وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن هذه العملية جاءت بعد 24 ساعة فقط من "العملية المباركة" التي استهدفت حاملة الطائرات "يو إس إس ترومان"، وأجبرتها على الفرار من مناطق التماس، متجهة إلى أقصى شمال البحر الأحمر صوب قناة السويس.

وكشفت القوات أن نتائج العملية ضد "ترومان" شملت إسقاط طائرة حربية من طراز "إف 18"، وإفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأه باتجاه الأراضي اليمنية، مؤكدة أن الحاملة الأمريكية تعرضت لمطاردة بالصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية حتى انسحبت من مسرح العمليات.

وفي السياق ذاته، أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة استهدفت مواقع حيوية وعسكرية إسرائيلية في منطقتي يافا وعسقلان المحتلتين، مستخدمة طائرات مسيّرة متطورة من نوع "يافا".

وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على العدوان الأمريكي-الإسرائيلي، وتجسيدًا لالتزام اليمن بمناصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنه.

واكدت القوات المسلحة اليمنية على الجاهزية العالية والاستعداد الكامل لمواصلة التصدي للعدوان، قائلة: "نؤكد لأبناء شعبنا وأحرار أمتنا أننا قادرون، بعون الله، على الصمود والمواجهة، وسنواصل التصعيد حتى تحقيق النصر والحرية لفلسطين وشعوب الأمة المظلومة

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وفيما يلي نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم } صدق الله العظيم

في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ورداً على جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا العزيز المجاهد المؤمن الصامد،

نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "فينسون" وعدداً من القطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة.

وتأتي هذه العملية بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" على المغادرة إلى أقصى شمالي البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، وكان من نتائجها ما يلي:

إسقاط طائرة إف18

إفشال هجوم جوي كان العدو قد بدأ في تنفيذه على بلدنا

مطاردة حاملة الطائرات بالصواريخ والمسيرات حتى أقصى شمال البحر الأحمر

وفي إطار إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء،

نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مزدوجة استهدف من خلالها أهدافاً حيوية وعسكرية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بثلاث طائرات مسيرة نوع يافا، وهدفاً حيوياً في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا العظيم ولكافة الأحرار من أبناء أمتنا أنها قادرة بعون الله على الصمود ومواجهة العدو بما يمتلكه من إمكانات وقدرات، وأنها نجحت بفضل الله في إفشال عدوانه، وستواصل بالتوكل على الله وبالثقة به التصدي له وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 2 من ذي القعدة 1446هـ

الموافق 30 أبريل 2025م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية