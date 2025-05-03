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مجزرة جديدة.. 6 شهداء وإصابات بقصف شارع الجلاء شمالي غزة

مجزرة جديدة.. 6 شهداء وإصابات بقصف شارع الجلاء شمالي غزة
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنون وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، جراء قصف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين بشارع الجلاء شمال مدينة غزة. 

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 6 مواطنين وإصابة 8 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في محيط مفرق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة.

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وبحسب مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت تكية في شارع الجلاء ما أسفرعن استشهاد محمود عبدالله المقيد، أحمد قزاعر، تامر حمدان، سامر النويري، حاتم الساعاتي، ورزق المدهون.

وبدعم أمريكي أسفرت هذه الإبادة في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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