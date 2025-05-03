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العفو الدولية: حصار غزة دليل آخر على الإبادة الجماعية

العفو الدولية: حصار غزة دليل آخر على الإبادة الجماعية
الجمعة ٠٢ مايو ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن شهرين من الحصار القاسي واللاإنساني دليل آخر على نية الإبادة الجماعية لدى سلطات الاحتلال في غزة.

العالم - فلسطين

وقالت المنظمة في بيان لها " إن حصار الاحتلال المفروض على قطاع غزة يمثل جريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين سلاح، كما ويشكل عقابا جماعيا غير قانوني بحق سكان القطاع" .

وأضافت أن الاحتلال يفرض ظروفا معيشية صعبة على فلسطينيي غزة لتدميرهم جسديا، وأفعاله تمثل إبادة جماعية.

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وشددت المنظمة على أن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، معتبرة أنه أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، يعاني 91% من سكان غزة من أزمة غذائية حادة بسبب إغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي جميع معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والطبية ما أحدث كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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