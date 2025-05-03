تعاون سياسي جديد: ليبيا وتونس تجتمعان في بنغازي

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الاجتماع نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة عبد الهادي الحويج، الذي وجه الدعوة الرسمية للوفد التونسي المشارك، والذي ضم الأمين العام لحركة الشعب التونسية زهير المغزاوي، والنائبين طاهر بن منصور ومحمد بن الأزهر.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية المكلفة فقد شارك في الجلسة أيضا مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور مرعي بني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والدبلوماسيين الجدد وطلاب المعهد، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من قطاعات الوزارة.



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وشهد الاجتماع التفاعلي مناقشات موسعة حول عمق العلاقات الليبية التونسية، واستعراض التجربة السياسية التونسية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح الحيوية للشعبين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود دبلوماسية مستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات سياسية وأمنية واقتصادية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، واستمرار الانقسام بين الحكومات المتنافسة.