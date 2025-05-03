غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط دمشق وغرب سوريا

العالم - سوريا

وفيما يلي أبرز الأحداث خلال العدوان الإسرائيلي العنيف الذي تشنه على سوريا مساء الجمعة:

- العدو الإسرائيلي يشن غارتين على مدينة التل بريف دمشق و6 غارات إسرائيلية استهدفت محيط العاصمة مع استمرار تحليق الطائرات الحربية للعدو في أجواء درعا والسويداء والقنيطرة.

- القوات الجوية "الإسرائيلية" شنت غارات على نقاط عسكرية سورية في محيط قرية شطحة في سهل الغاب بريف محافظة حماة.

- مصادر تتحدث عن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على نقاط عسكرية بمنطقة الشعرة في ريف اللاذقية السوري.

- أفادت مصادر بدوي انفجار قوي في محيط ضاحية حرستا بريف دمشق مع تحليق مستمر لطيران الإحتلال.

- ذكرت وسائل إعلام سورية أن الطيران الإسرائيلي استهدف بـ7 غارات جوية محيط مدينة حرستا. مما تسبب بسقوط 4 إصابات حتى الآن.

- طيران العدو الإسرائيلي يستهدف كتيبة الصواريخ بالقرب من قرية موثبين ومواقع عسكرية في التلول الحمر غربي محافظة درعا ومحيط إزرع بريف درعا.

كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعية صورة تظهر غارة إسرائيلية استهدفت جبل قاسيون.