شاهد: خطوة ترامب المثيرة للدخول في السباق نحو البابوية

وظهر ترامب في الصورة المنشأة بالذكاء الاصطناعي، مرتديا ملابس البابا، بعد أيام من تصريحاته المثيرة للجدل حول رغبته في تولي منصب البابوية.

وتباينت ردود الأفعال على صورة الرئيس الأمريكي، بين من وصفها بـ"السخرية البريئة"، ومن اعتبرها "استخفافا بالمؤسسة الدينية"، في حين رأى آخرون أنها مجرد دعابة.

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ويأتي هذا في أعقاب وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل الماضي عن عمر يناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية. وشيعت جنازته في 26 أبريل بساحة القديس بطرس، بينما دفن في كنيسة "سانتا ماريا ماجيوري" وفقا لرغبته.

ومن المقرر أن يبدأ "الكونكلاف" (المجمع الانتخابي) في الفاتيكان يوم 7 مايو المقبل لاختيار خليفة البابا فرنسيس، في جلسات مغلقة تعقد تقليديا في كنيسة سيستينا.

وفي وقت سابق، أشار ترامب إلى رغبته أن يكون الكاردينال تيموثي دولان، رئيس أساقفة نيويورك، من بين المرشحين لتولي المنصب، إلا أن القائمة تضم أمريكيا آخر هو الكاردينال جوزيف توبين، رئيس أساقفة نيوارك في ولاية نيوجيرزي. يذكر أنه لم يسبق أن تولى أمريكي منصب البابا.