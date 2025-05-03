تصاعد الدعوات الدولية لرفع الحصار فورا عن قطاع غزة

العالم _ فلسطين

باب امل اخر قد يفتح بوجه الوصول لاتفاق ادخال المساعدات الى غزة.

امل كشف عنه موقع اكسيوس الاميركي، نقل عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، ويتعلق بكيفية ايصال المساعدات بآلية التوزيع الجديدة التي قال مسؤول بالخارجية الامريكية انها نتاج مناقشات بين تل ابيب ومؤسسات بدعم وتأييد من إدارة ترامب الذي وجدها تلبي هدفه في ادخال المساعدات التي ستنفذ خلال 3 الى 4 اسابيع.

وعن موقف الحركة من المسار التفاوضي، أكد القيادي في حماس عبد الرحمن شديد أن المقاومة جاهزة لإبرام صفقة تبادل مشرفة مشددا على بذلها جهودا واتصالات مكثفة من أجل الضغط لفتح المعابر ورفع الحصار بعد دخول القطاع مرحلة المجاعة الكاملة. واتهم الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في ظل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المريب واكتفاءهم ببيانات الإدانة وعجزهم عن وقف جرائم الاحتلال المتواصلة.

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تطورات تاتي بعد تصاعد الدعوات الدولية لرفع الحصار كانت اخرها دعوة منظمة أنقذوا الأطفال الحكومَة البريطانية إلى وقف مبيعات الأسلحة للكيان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، واتخاذ تدابير حقيقية لإنهاء الاحتلال مطالبة بالسماح بدخول المساعدات، ومطالبة المفوضية الأوروبية الكيان الإسرائيلي برفع الحصار المفروض على غزة فورا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

الحديث عن الاتفاق يبدو انه يستبق قرار محكمة العدل الدولية التي اختتمت أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات الاحتلال الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد فرضه حصارا شاملا على دخول المساعدات وتواجد الأمم المتحدة ومنظمات أخرى عقب تصديق الكنيست على قانون يحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة.