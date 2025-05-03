اتحاد الجامعات والنقابات العمالية ضد اجراءات ترامب

العالم _ الأميركيتان

بدأت أوساط أكاديمية أمريكية رفيعة المستوى بالتحرك بشكل ملموس ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية سلسلة قرارات من هذه الإدارة تحجب الأموال والمساعدات المالية خصوصا المخصصة للبحث العلمي، استهدفت حصرا الجامعات التي شهدت معارضة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وتعبيرا عن هذه الأزمة الحادة وقع نحو 500 أستاذ ورئيس جامعة حاليا وسابقا مذكرات متوازية ضد تقويض المؤسسات العلمية والأكاديمية الأمريكية.

واتهمت مذكرة وقعها نحو 400 رئيس جامعة حاليا إدارة ترامب بالسعي لتقويض الجامعات والتدخل السافر في المؤسسات الأكاديمية وهو ما لم تفعله أي إدارة أمريكية سابقا.

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وحذرت تلك المذكرة من النتائج والتداعيات الكارثية على التعليم في الولايات المتحدة في المستقبل، فيما وقع نحو 100 أستاذ ورئيس جامعة سابقا مذكرة خاصة دعت أطياف المجتمع الاكاديمي إلى اتخاذ إجراءات لتوحيد الجهود ضد الاستبداد الجديد في الولايات المتحدة.

الاعتراضات على خطوات وإجراءات وسياسات إدارة الرئيس ترامب في المؤسسات التعليمية في الجامعة بدأت تأخذ شكلا أكثر ترابطا وأهمية في الأسبوعين الأخيرين حيث يتواصل رؤساء الجامعات الغاضبون والأسرة الأكاديمية المحتجة على إجراءات إدارة ترامب مع النقابات العمالية والروابط الطلابية النشطة جدا في الاتجاه المضاد لما يسمى حاليا في الشارع الأمريكي بالاستبداد الجديد.