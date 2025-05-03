عشية زيارة ترامب.. واشنطن توافق على صفقة تسليح مع السعودية

وقالت وكالة التعاون الأمني "الدفاعي" التابعة للبنتاغون في بيان، إنها قدمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس الأميركي بالموافقة المبدئية على الصفقة.

ووفقا للبيان، تتضمن الصفقة تزويد السعودية بـ1000 صاروخ جو-جو متطورة ومتوسط المدى من طراز AIM-120C-8 (أمرام)، و50 وحدة توجيهية للصواريخ، إلى جانب حاويات نقل، وقطع غيار، وخدمات تدريب ودعم فني متكامل.

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وأكدت الوكالة أن الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تسهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في المنطقة"، على حد تعبير البيان.

وسيتولى تنفيذ الصفقة شركة "آر تي إكس كوربوريشن" (RTX Corporation)، وهي شركة دفاع أميركية مقرها مدينة توسان بولاية أريزونا.