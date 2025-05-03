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خبير عسكري يكشف عن وضع القوات اليمنية بعد الغارات الامريكية الأخيرة

السبت ٠٣ مايو ٢٠٢٥ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري أن القوات المسلحة اليمنية منتشرة في مسرح العمليات العسكرية، وهي صمّام أمان البلد. وخير دليل انتشارها في مسرح العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، حيث تقود عمليات عسكرية منقطعة النظير لافتا إلى أن ذلك يدل دلالة واضحة على أن القوات المسلحة هي المسيطرة والقابضة والساندة في نفس الوقت لإخواننا في غزة.

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وقال مطهر: نقول للعالم أجمع إن قواتنا المسلحة اليمنية، بإسناد من شعبنا اليمني العظيم، معنوياتها فوق السحاب بفضل الله سبحانه وتعالى. منوها إلى أن التصريحات المتهورة التي تطلق من أمريكا ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي عمل فضفاض وإعلامي لا أقل ولا أكثر.

وتابأما الواقع فيشهد بأن قواتنا المسلحة هي المسيطرة والضاغطة والمساندة في نفس الوقت. كيف لا وصواريخنا الباليستية والفرط صوتية تصل إلى عمق الكيان الإسرائيلي، تصل إلى مطار بن غوريون - الواجهة العسكرية أو الواجهة أمام العالم أجمع كممر دولي - ثم تصل إلى عسقلان وإلى النقب.

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وخلص مطهر موجها كلمته للشعب اليمني قائلا: نقول لشعبنا اليمني العظيم إنه إن شاء الله ستصل صواريخنا إلى مفاعل ديمونة وإلى كل شبر في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا يدل على أن قواتنا المسلحة هي الصانعة والمنتجة والمحررة بفضل الله سبحانه وتعالى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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