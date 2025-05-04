حقوق الاسير بين القيم الاسلامية والمنظومة الغربية

العالم - نوافذ

هي قضية انسانية هامة تؤثر في الكثير من الاسر الفلسطينية والعربية، حيث سنفتح النافذة على حقوق الاسرى بشكل عام والاسرى الفلسطينيين بشكل خاص الذين يعانون من ظروف مروعة في السجون الاسرائيلية ويتعرضون لاشكال متعددة من الانتهاكات الجسدية والنفسية.

في الوقت عينه يخرج الاسرى الاسرائيليين من يد المقاومة بعناية كاملة وتبدي ملامحهم انهم يتلقون افضل عناية. وفي الوقت الذي يتبنى فيه الشارع الاسلامي معاملة الاسرى معاملة انسانية تحفظ كرامتهم وحقوقهم، نجد ايضا ان المواثيق الدولية كوثيقة جنيف الثالثة تؤكد على ضرورة معاملة الاسرى بكرامة واحترام وتمنع اي شكل من اشكال التعذيب او المعاملة القاسية ولكن على ارض الواقع اي هذا الكلام واين هي هذه القيم.

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الواقع على الارض في السجون الاسرائيلية يختلف تماما، حيث يتعرض الاسرى الفلسطينيين لاساليب تعذيب قاسية وغير انسانية: عزل انفرادي، اهمال طبي، حرمان من الحقوق العادلة كل ذلك بغياب واضح لاي دور لمنظومة الحقوق الغربية بشخوصها وقوانينها ومنظماتها.

واستضافت هذه الحلقة من البرنامج كل من مسؤول العلاقات العامة في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسين غبريس، الاسير السابق والخبير بالشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة، الاسير السابق والباحث السياسي صالح ابو عزة.

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