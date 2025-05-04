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حزب الله يشيد باستهداف مطار ’بن غوريون’: اليمن نموذج يحتذى به

حزب الله يشيد باستهداف مطار ’بن غوريون’: اليمن نموذج يحتذى به
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أشاد حزب الله “بالعملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت مطار (بن غوريون) في قلب ‏الكيان الصهيوني، خارقةً كل أنظمة الدفاع الصهيونية والأميركية ومحققةً هدفها بدقة عالية محطمة ‏جبروت هذا الكيان”.

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان له يوم الاحد إن “هذا الهجوم البطولي يُؤكد مجددًا فشل العدوان الأميركي البريطاني على اليمن وعجزه عن كسر ‏إرادة الشعب اليمني الصلبة أو دفعه للتراجع عن موقفه المشرف في مساندة غزة وفك الحصار عنها ‏وفي مواجهة حرب الإبادة التي يشنّها العدو الصهيوني بحق المدنيين الأبرياء”.‏

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ولفت حزب الله الى ان “الموقف الثابت والراسخ للشعب اليمني العزيز وقيادته الحكيمة والشجاعة في دعم غزة وشعبها ‏المقاوم، رغم استمرار العدوان والحصار الخانق عليه هو مبعث اعتزاز وفخر لكل أحرار الأمة وهو ‏حجة على جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية”.

وتابع “هذا الموقف يُحتّم على الجميع مهما كانت الظروف أن ‏يُسخّروا كل ما لديهم من قدرات في سبيل مساندة غزة وأهلها”.

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