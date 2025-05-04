المجاعة في غزة

العالم – باختصار

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 57 حالة وفاة منذ إغلاق المعابر بسبب السوء التغذية.

عدد المصنفين ضمن حالات سوء التغذية يتجاوز 1000 حالة بعد استمرار كيان الاحتلال في إغلاق المعابر.

الأمم المتحدة: 92% منها ضد الرضّع في غزة لا يحصلون على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

الأونروا: غزة في مجاعة والوضع تجاوز الكارثة.

منظمة أوكسفام: ما يجري في قطاع غزة هو أقصى حالات التجويع التي شهدناها.

برنامج الأغذية العالمي: إستنفدنا مخزوننا الغذائي بالكامل في غزة جراء الحصار.

حماس: دخول أهالي قطاع غزة مرحلة المجاعة الفعلية.

حكومة غزة: أكثر من 60,000 طفل في غزة يعانون من سوء تغذية حاد.

يشكو الكثير من الأطفال بغزة من الجوع اليومي الذي تسبب بالهزال وسوء البنية الجسمية.

أجبرت آلاف الأسر الفلسطينية على مواجهة الموت جوعا بعد عجزها عن توفير وجبة غذاء واحدة لأبنائها.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الطعام في غزة نادر والأسعار مرتفعة للغاية.

الآلاف في القطاع يعتمدون على المطابخ المجتمعية للبقاء على قيد الحياة.

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الحصار فاقم الأوضاع في غزة ودمر حياة مليونين و 200 ألف شخص.

هيئات إغاثة دولية: 65% من سكان غزة لم يعد باستطاعتهم الحصول على مياة الشرب أو الطبخ.

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