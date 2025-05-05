ايران تدين الهجمات على أهداف مدنية في السودان

العالم - السودان

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الهجوم الذي تعرضت له مطار ومرافق مدنية في مدينة بورتسودان اليوم بطائرة مسيرة، معرباً عن قلقه إزاء استمرار الهجمات على المرافق المدنية الحضرية مثل محطات الكهرباء والمستشفيات ومحطات معالجة المياه والمطارات المدنية، ودعا إلى وقف الهجمات على المدنيين.



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وأشار بقائي إلى الكارثة الكبرى المتمثلة في النزوح والجوع في السودان، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها في وقف الصراعات وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.

هذا ومن جهته ادان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، الهجوم بطائرة بدون طيار اليوم على المطار والمرافق المدنية في مدينة بورتسودان، معربًا عن قلقه إزاء استمرار الهجمات على المرافق الحضرية المدنية مثل محطات الطاقة والمستشفيات ومحطات معالجة المياه والمطارات المدنية، ودعا إلى وقف الهجمات على المدنيين.

وفي إشارة إلى الكارثة الكبرى المتمثلة في النزوح والجوع في السودان، دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبها لوقف الصراعات وإرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.