بالفيديو.. مستجدات عملية الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان

العالم - مراسلون

وافادت مراسلة العالم زينب فرج، ان من امام احد مراكز الاقتراع في الضاحية الجنوبية حيث تسود حالة من الهدوء مع التواجد الامني العالي لتامين حسن سير العملية الانتخابية.

واضافت ان وزارة الداخلية والبلدية نشرتا عبر حسبها اليوم صورة للانتخابات البلدية والاختيارية 2016 مقارنة ايها مع نسب الانتخابات التي تجري الان، الا ان ما اظهرته هذه النسب هو تخطي لنسبة الانتخابات حينها والتي بلغت 39.92 % حتى الساعة.

وتابعت ان اقبال الجمهور على انتخاب لائحة الثنائي الشيعي التنمية والوفاء جيد حتى الساعة ، وذلك يدلل على تجديد بيعة جمهور المقاومة لهذا الخط وثباته على هذا النهج في اطار رد جميل المقاومة وخاصة بعد مراهنات العدو على تزعزع هذه القاعدة الشعبية لجمهور المقاومة.واشارت الى المشاركة من مختلف الفئات العمرية من كبار السن والشباب لممارسة حقهم الدستوري.

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وأشاد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون بالجهود الأمنية والقضائية التي تضمن سير الانتخابات بسلاسة مشددا خلال جولات واسعة له على أهمية وضع المصلحة المحلية فوق الاعتبارات الطائفية والحزبية واصفا الانتخابات البلدية بالاستحقاق الأساسي.

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