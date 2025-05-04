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بوتين: نأمل في تجنب الحاجة للأسلحة النووية في المستقبل

بوتين: نأمل في تجنب الحاجة للأسلحة النووية في المستقبل
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تكن بحاجة قط إلى استخدام الأسلحة النووية، وأعرب عن أمله بألا يكون ذلك مطلوبا أبدا.

العالم - أوروبا

جاء ذلك في حديث أدلى به بوتين للصحفي الروسي "بافيل زاروبين" الذي نشر مقتطفا منه عبر قناته في "تلغرام" اليوم الأحد.

وقال بوتين توضيحا لسبب حفاظ روسيا على هدوئها خلال العملية العسكرية الخاصة: "أرادوا استفزازنا، أرادوا أن نرتكب أخطاء. ولم تكن هناك حاجة لاستخدام السلاح الذي ذكرته الآن. وآمل ألا تكون هناك حاجة لذلك في المستقبل".

وأكد بوتين أن روسيا تمتلك كل ما يلزم لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة حتى بدون اللجوء إلى الأسلحة النووية.

وقال: "لدينا ما يكفي من القوى والوسائل لإكمال ما بدأناه في عام 2022 والوصول به إلى نهايته المنطقية مع تحقيق النتيجة التي تحتاجها روسيا".

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو أكد الشهر الماضي أن روسيا تحتفظ بحق استخدام الأسلحة النووية إن تعرضت لأي عدوان من الدول الغربية.

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وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو احتفاظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية إن تعرضت لأي عدوان من الدول الغربية.

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