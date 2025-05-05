ترامب: منفتح على بحث استخدام إيران للطاقة النووية السلمية

العالم - إيران

وفي حوار مع شبكة "أن بي سي"، قال ترامب: "مستعد للاستماع إلى دلائل إيران بشأن سعيها إلى الطاقة النووية المدنية مع إنهاء برنامجها للأسلحة النووية."

وأضاف ترامب: "أعتقد أنني منفتح على الاستماع، لكن غالبًا ما تؤدي الطاقة المدنية إلى حروب عسكرية، ولا نريد أن يمتلكوا سلاحًا نوويًا."

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، إن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية، مؤكدا أن إيران كأحد مؤسسي معاهدة حظر الانتشار النووي NPT لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي.

وكتب عراقجي في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي اكس: انني وبصورة مبدئية اتجنب تقديم الاستدلالات حول العناصر الرئيسية للتفاوض من خلال وسائل الإعلام.

واضاف "لكن ما أريد أن أقوله هو أن تكرار الأكاذيب لا يغير الحقائق الأساسية. إيران كواحدة من الموقعين على معاهدة "ان بي تي" لها الحق في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من أعضاء المعاهدة يمارسون عملية تخصيب اليورانيوم مع رفضهم للأسلحة النووية تمامًا. يضم النادي أيضًا فضلا عن ايران العديد من الدول الآسيوية والأوروبية والاميركية الجنوبية.

وقال: "ان اتخاذ المواقف القصوى واطلاق التصريحات الاستفزازية لن يؤديا سوى الى تدمير فرص النجاح".وختم عراقجي: "هنالك اتفاق مرموق ومستدام في متناول اليد، والشيء الوحيد المطلوب هو توفر إرادة سياسية حاسمة ورؤية منصفة".