الأونروا: عدد المهجرين في الضفة غير مسبوق

العالم - بانوراما

واضافت الوكالة الأممية، انه مع دخول الحظر الكامل للإمدادات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، فانه يجب بذل جهود دولية متضافرة لإيقاف هذه الكارثة الإنسانية.

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، قد قالت في تصريح سابق، إن نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين بالضفة يعد تهجيرا قسريا يمارسه الاحتلال الاسرائيلي.

وأبدت المفوضية الأممية قلقها إزاء النزوح المتزايد للفلسطينيين، وتدمير المنازل في مخيمات الضفة الغربية، معتبرة أن هدم منازل الضفة لإجبار السكان على النزوح يشكل عقابا جماعيا.

شاهد ایضا.. عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية ومصير اتفاق وقف العدوان

المزيد بالفيديو المرفق..