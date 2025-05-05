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بذريعة علاج الدروز..

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء مستشفى ميداني في سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإنشاء مستشفى ميداني في سوريا
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن الكيان الإسرائيلي يدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا، تحت ذريعة تصاعد الهجمات على الدروز في جرمانا والسويداء.

العالم _ سوريا

وقال مسؤولون أمنيون: "إن الضربات الإسرائيلية على سوريا كانت فعالة، لكنهم يتوقعون ارتفاع عدد الضحايا إذا تفاقمت المعارك"، على حد قولهم.

وزعم مركز "زيف" الطبي في شمال فلسطين المحتلة "عن استقبال 21 مصابًا درزيًا، حيث تم إعادة 6 منهم إلى سوريا بعد تلقي العلاج. ويُعالج الجرحى تحت حراسة مشددة من الشرطة العسكرية، وقد خضعوا لعمليات جراحية".

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في سياق متصل، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع سورية فجر السبت، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وسط دعوات من شخصيات سياسية درزية لتقديم مزيد من المساعدات.

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