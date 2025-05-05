إعلام العدو يحذّر من تداعيات الحصار الجوي اليمني

العالم - الاحتلال

وحسب "المسيرة نت"، قال موقع "إسرائيل هيوم" العبري: إن "(اليمنيين) يعلنون أنهم سيفرضون حصارًا جويًا على (إسرائيل)، في ظل فشل الهجمات الأمريكية في اليمن".

وعبّر عن خيبة الأمل في الدفاعات الأمريكية "ثاد" و"حيتس" التي فشلت في التصدي للصاروخ اليمني، أمس الأحد.

من جهتها، تطرقت معاريف الصهيونية إلى العزوف الجماعي لشركات النقل الجوي، وذكرت أن "أعداد الرحلات خلال الساعات القادمة سيكون موضع تساؤل بعد إعلان توقف شركات الطيران الرائدة".

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وقالت إن "إلغاء الرحلات الجوية على نطاق واسع سيتطلب لاحقاً كثيراً من الوقت والجهد؛ لإعادة شركات الطيران"، مضيفةً "تجاربنا السابقة تؤكد أن شركات الطيران حذرة للغاية في قرارها بالعودة".

بدورها عبّرت صحيفة يديعوت أحرونوت عن القلق من التوجه اليمني، مؤكدةّ أن استهداف مطار "اللد" سيتسبب في أضرار استراتيجية متعددة.

وأكدت أن تعليق شركات الطيران الدولية رحلاتها من وإلى "يافا"، واحدةً تلو الأخرى، سيقود لتعميق أزمة النقل الجوي التي يعاني منها العدو.

وفي السياق ذاته قال موقع "ذا ماركر" الصهيوني: إن "الساعات الـ24 المقبلة ستكون حاسمة لقطاع الطيران في "إسرائيل"، في إشارةٍ إلى توقعّها هروب المزيد من شركات الطيران الدولية.

وأضاف الموقع "إذا تلقت المزيد من شركات الطيران تعليمات بإلغاء رحلاتها فسنكون في ورطة".

ومن المتوقع أن يقود الحصار اليمني إلى ارتفاع أسعار النقل الجوي، ما يعزز موجات السخط الداخلية في صفوف العدو، ضد حكومة المجرم نتنياهو.

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وبهذا الشأن صرح "مدير عام وزارة النقل الصهيوني" لصحيفة غلوبس المتخصصة بشؤون العدو الاقتصادية، بقوله: إنه "مع إلغاء شركات الطيران الأجنبية لرحلاتها لن نقبل بارتفاع الأسعار من قبل الشركات الإسرائيلية".

وأكد المسؤول الصهيوني فشل كيان العدو في احتواء الموقف والحد من ارتفاع أعداد شركات النقل الجوي التي تتسابق لتعليق الرحلات من وإلى "يافا"، رغم بذل كل الجهود لوقف عمليات إلغاء الرحلات.

ومن شأن الحصار اليمني الجوي، أن يقود العدو الصهيوني لمزيد من الأزمات الداخلية، وعلى رأسها تعطّل أهم القطاعات الاقتصادية، كالسياحة والاستثمار والـ"هايتك"، خصوصاً وأن بورصة العدو سجلت تراجع مؤشرات 50% من قطاعات العدو الاقتصادية على خلفية استهداف مطار "بن غوريون"، منها البنوك والنفط والغاز والتمويل والعقارات والاستثمار والبناء والتشييد، حسبما أكدت تقارير صهيونية ودولية.

يشار إلى أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أطل في بيان مساء الأحد، وأعلن عزم اليمن على فرض حصار جوي شامل على العدو الصهيوني، عبر استهداف مطاراته وعلى رأسها مطار "اللد – بن غوريون".