'قسد' تسلم 40 ـ'داعشيا' للعراق بحماية جوية وبرية لـ'التحالف الدولي'

العالم - سوريا

ووفقا لذات المصادر فقد تم نقل السجناء من منطقة تل كوجر الحدودية مع العراق وسط حماية جوية وبرية من قوات “التحالف الدولي” وإجراءات أمنية مشددة ليتم محاكمتهم في العراق.

وفي 15 نيسان الماضي، غادرت 240 عائلة عراقية من مخيم الهول باتجاه الأراضي العراقية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المخيمات وتسهيل العودة الطوعية للعائلات.

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وفي 5 من نيسان أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة أمنية موسعة داخل مخيم “روج” في ريف المالكية شمالي الحسكة، إثر تسجيل تحركات خلايا تابعة لـ“جماعة داعش" الارهابية داخل المخيم.

وجاءت هذه الحملة بعد عدة محاولات تسلل أسفرت عن مقتل امرأة وطفل، إلى جانب تعرض العديد من الأشخاص لاعتداءات.

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ولكونه أحد المخيمات التي تضم عائلات عناصر “جماعة داعش" الارهابية، فإن “مخيم روج” يشهد توتراً مستمراً بسبب مخاوف من تحركات الخلايا النائمة لهذه الجماعة الارهابية.