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عراقجي يبحث ونظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، الذي وصل إلى باكستان مساء امس في زيارة رسمية، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وبدأت المشاورات بين مسؤولي البلدين الجارين حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

العالم - ايران

واستعرض الطرفان في هذا اللقاء تقدم العلاقات بين طهران وإسلام آباد واستكشاف سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما تم مناقشة آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وخاصة التصعيد المتفاقم بين الهند وباكستان، والتنسيق الثنائي بشأن التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.

وخلال هذه المشاورات، استكشف الطرفان أيضا القدرات القائمة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة الثنائية، والاستثمار المتبادل، وتسهيل الاتصالات بين الشعبين الشقيقين بهدف توسيع العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس آصف علي زرداري اليوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى باكستان.

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