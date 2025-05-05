عراقجي يبحث ونظيره الباكستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

العالم - ايران

واستعرض الطرفان في هذا اللقاء تقدم العلاقات بين طهران وإسلام آباد واستكشاف سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما تم مناقشة آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وخاصة التصعيد المتفاقم بين الهند وباكستان، والتنسيق الثنائي بشأن التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.

وخلال هذه المشاورات، استكشف الطرفان أيضا القدرات القائمة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة الثنائية، والاستثمار المتبادل، وتسهيل الاتصالات بين الشعبين الشقيقين بهدف توسيع العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني مع رئيس الوزراء شهباز شريف والرئيس آصف علي زرداري اليوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى باكستان.