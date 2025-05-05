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تشاهدون في  برنامج بانوراما..

الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية لايران..فشل أم مناورة؟

الاتهامات الأمريكية الإسرائيلية لايران..فشل أم مناورة؟
الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه، تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن السبيل الوحيد للاتفاق هو الدبلوماسية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

العالم - بانوراما

وقال عراقجي إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يملي على الرئيس دونالد ترامب طريقة تعامله مع إيران، ويقود الإدارة الأميركية لكارثة أخرى في المنطقة.

الخارجية الإيرانية اعتبرت الاتهامات الموجهة لإيران حول علاقتها مع اليمن تكرارا للادعاءات الباطلة بقصد صرف الأنظار عن جرائم الاحتلال، مؤكدة أن هذه الاتهامات هي إهانة لشعب صامد ومظلوم.

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وفي جانب آخر تشدد طهران على حقها القانوني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتبدي استعدادها بنفس الوقت لمواصلة المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، واستئناف المفاوضات، وتحديد زمانها ومكانها المناسبين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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