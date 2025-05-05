شاهد المبنى السكني الذي استهدفه الاحتلال في حي الكرامة شمالي غزة

مرة اخرى يستيقظ الفلسطينيون في منطقة الكرامة بشمال قطاع غزة على وقع مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي بعد ان استهدفت بناية سكنية مخلفة عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.

ثلاثة طوابق في بناية استهدفتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي في منتصف الليلة الماضية الامر الذي خلف قرابة 20 شهيدا، ولم يتم العثور حتى الآن على كل جثامين الشهداء.

وقال احد المواطنين الذين كانوا متواجدين في موقع القصف، لمراسلنا الزميل باسل خير الدين: كنا نائمين عند الساعة 1:00 ليلا سمعنا زلزالا حدث في المنطقة، بعد ذلك بعشر ثواني سقط صاروخ ايضا، وفي الصباح لقينا شهيد قرب البيت، وهناك ايضا اكثر من 10 شهداء سقطوا، لا اعرف ما المطلوب مننا، أناس مدنيون آمنين في بيوتهم يتم قصفهم بدون سابق انذار.

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وقال آخر لمراسلنا: نبحث على جثامين الشهداء، وجدنا شهيدا ووجدنا دماء، كانت هناك جثث ملقاة على الارض ايضا قرب الشقة المجاورة ، ووجدنا اشلاء جثث.

المنطقة المستهدفة حاول الناس فيها استصلاح بعض المنازل والشقق السكنية بعد أن دمر الاحتلال المنطقة والابراج فيها وهي منطقة الكرامة في شمال قطاع غزة، لكن لم يرق للاحتلال ذلك وقام باستهداف هؤلاء المدنيين في منازلهم صباح هذا اليوم، الامر الذي خلف ما يزيد عن 20 شهيدا في استهدافات مختلفة في شمال القطاع.