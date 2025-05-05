حركتا حماس والجهاد الإسلامي تدينان العدوان الصهيوامريكي على اليمن

وقالت فالكل يعلم أن الكيان لا يملك القدرة على تحقيق ما عجزت عنه آلة القتل الأمريكية على مدى أشهر طويلة من عدوانها المستمر بحق الشعب اليمني الشقيق.

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واضافت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، "نشيد بالبطولة والشجاعة التي يتحلى بها أبناء اليمن العزيز، ولا سيما إخواننا في القوات المسلحة اليمنية الذين يتصدون للغطرسة الأمريكية والبلطجة الصهيونية. وإننا واثقون أن الشعب اليمني العزيز والشجاع لن يتراجع قيد أنملة، بل سيزيده الإجرام الأمريكي والصهيوني إصراراً على المزيد من الثبات والصمود، بعدما اختلط الدم اليمني بالدم الفلسطيني دفاعاً عن مقدسات الأمة وكرامتها في زمن الهوان العربي المقيت".

العدوان الوحشي يمثّل جريمة حرب وإرهاب دولة ممنهج

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشدّ العبارات، الاثنين، عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على اليمن، والذي نفّذته طائرات جيش الاحتلال، واستهدف مواقع مدنية في مدينة الحديدة ومينائها.

وقالت الحركة في بيان، إنّ "هذا العدوان الوحشي يمثّل جريمة حرب وإرهاب دولة ممنهج، ويأتي في سياق محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو الفاشلة لثني اليمن والإخوة في أنصار الله، عن دورهم البطولي في إسناد قطاع غزة، في مواجهة الإبادة المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء".

وأضافت أنّ "العدو الصهيوني، الذي تلقّى صفعة صاروخية نوعية، يحاول عبثًا، من خلال هذا العدوان، ترميم صورته المهشّمة، بعد فشل كل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ اليمني".

وأوضحت أن "اليمن الشقيق وقيادته الباسلة أكد، بعد كل محطات العدوان على أراضيه، إصراره على المُضيّ في طريق العزّة والكرامة والشرف، الذي يجسّده وقوفه البطولي إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الفاشية المستمرة منذ ثمانية عشر شهرًا، أمام سمع وبصر العالم".

ووجّهت "حماس"، نداء إلى كل مكوّنات الأمة العربية والإسلامية، من أجل "العمل على حشد الطاقات وتوحيد الصفوف، للتصدّي للعدوان، ومواجهة مخططات الاحتلال وجرائمه بحقّ دول وشعوب المنطقة".