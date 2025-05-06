رغم "الاختلاف" مع انصارالله... مصر ترفض العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن

العالم-اليمن

وأضاف بكري في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، مساء الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية "تستهدف قتل أهلنا وتدمير اليمن"، متابعا: "نختلف مع الحوثيين جملة وتفصيلا، ولكن مخطئ من يظن أن العدو سيسعد كثيرا بعودة الشرعية على أنقاض بلد تم تخريبه".

وواصل: "الشعب اليمني قادر على التفاوض وحل أزمته بنفسه، أما ما يجري الآن ضد اليمن فهو عدوان سافر وجريمة نكراء سندفع ثمنها جميعا".

وشن جيش الاحتلال مساء الاثنين، غارات جوية على اليمن بمشاركة أكثر من 30 طائرة إسرائيلية.

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وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ6 غارات على الأقل غربي البلاد.