الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥
٠٣:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رغم "الاختلاف" مع انصارالله... مصر ترفض العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن

رغم
الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن الغارات الصهيونية على اليمن بجانب الغارات الأمريكية البريطانية "تستهدف تدمير اليمن وحضارته"، مشددا على رفضها رغم "الاختلاف" مع انصار الله.

العالم-اليمن

وأضاف بكري في تغريدة عبر حسابه بموقع "إكس"، مساء الاثنين، إن الغارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية "تستهدف قتل أهلنا وتدمير اليمن"، متابعا: "نختلف مع الحوثيين جملة وتفصيلا، ولكن مخطئ من يظن أن العدو سيسعد كثيرا بعودة الشرعية على أنقاض بلد تم تخريبه".

وواصل: "الشعب اليمني قادر على التفاوض وحل أزمته بنفسه، أما ما يجري الآن ضد اليمن فهو عدوان سافر وجريمة نكراء سندفع ثمنها جميعا".

وشن جيش الاحتلال مساء الاثنين، غارات جوية على اليمن بمشاركة أكثر من 30 طائرة إسرائيلية.

المزيد...إستهداف اليمن لمطار بن غوريون يكشف هشاشة الدفاعات الاسرائيلية

وبحسب قناة "المسيرة" اليمنية، فإن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء ومدينة الحديدة بـ6 غارات على الأقل غربي البلاد.

روابط ذات صلة

حركتا حماس والجهاد الإسلامي تدينان العدوان الصهيوامريكي على اليمن

حزب الله يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الغاشم على اليمن