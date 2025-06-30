مصر: نؤيد المسار التفاوضي بشأن النووي الإيراني

وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مصر تولي أولوية قصوى لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد في المنطقة، معتبرًا أن الحلول العسكرية لم تعد ممكنة أو مقبولة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

وجدد عبد العاطي، خلال لقائه بنظيريه الإيراني عباس عراقجي والعماني بدر البوسعيدي دعم مصر للمسار التفاوضي القائم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن هذا الموقف المصري تم التعبير عنه كذلك خلال الاجتماع الثلاثي بالقاهرة في الثاني من يونيو الجاري، والذي شارك فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واستعرض الوزير المصري مع نظرائه تطورات الملف النووي الإيراني، واستمع إلى تقييم الجانبين العماني والإيراني لمسار المفاوضات الجارية.

وأشاد عبد العاطي بـ"حرص الطرفين الأميركي والإيراني على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية"، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود العمانية الوسيطة لدفع عملية التفاوض قُدمًا.

وأكد الوزير دعم مصر لأي مبادرات دبلوماسية تساهم في تقريب وجهات النظر وخفض حدة التوترات، مشددًا على أن مصر ستواصل دعمها لأي مسار يعزز أمن واستقرار الإقليم ويمنع الانزلاق نحو مزيد من الصراعات.

ووصل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة النرويجية اوسلو للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى اوسلو.