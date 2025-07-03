الخميس ٠٣ يوليو ٢٠٢٥
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

‌‏السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران: انتهاك سافر ومساس للأمن

‌‏السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران: انتهاك سافر ومساس للأمن
الجمعة ١٣ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد «للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية».

وأضافت الخارجية السعودية في بيان: «تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».

كما أدانت سلطنة عمان الهجوم الإسرائيلي الغاشم على إيران محذرة من أن التصعيد العسكري تضر أمن واستقرار المنطقة.

إقرأ أيضا.. 'حماس' تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الواسع على ايران

كما أدان اليمن بأشد العبارات الهجوم الصهيوني السافر على طهران ومدن أخرى واغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وشن كيان الاحتلال الإسرائيلي غارات فجر اليوم استهدفت عددا من القادة العسكريين والعلماء بطهران وكذلك منشآت نووية وأحياء سكنية في أنحاء إيران.

روابط ذات صلة

شهيد وجرحى اثر الهجوم الصهيوني على قصر شيرين غربي ايران

'حماس' تدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الواسع على ايران

استشهاد مواطنين مدنيين ايرانيين في هجوم الكيان الصهيوني

اليمن يدين العدوان الصهيوني على ايران

بالفيديو.. "اسرائيل" بدأت ولكنها ليست من ينهي المعركة.. الرد الايراني الساحق قادم