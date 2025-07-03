‌‏السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران: انتهاك سافر ومساس للأمن

وأضافت الخارجية السعودية في بيان: «تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري».

كما أدانت سلطنة عمان الهجوم الإسرائيلي الغاشم على إيران محذرة من أن التصعيد العسكري تضر أمن واستقرار المنطقة.

كما أدان اليمن بأشد العبارات الهجوم الصهيوني السافر على طهران ومدن أخرى واغتيال عدد من القادة والعلماء الإيرانيين.

وشن كيان الاحتلال الإسرائيلي غارات فجر اليوم استهدفت عددا من القادة العسكريين والعلماء بطهران وكذلك منشآت نووية وأحياء سكنية في أنحاء إيران.