عراقجي لنظيرته الكندية: العدوان الاميركي سينقل الحرب الى كل المنطقة

وأشار عراقجي إلى العمل الخطير الذي قام به الكيان الصهيوني باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكدا بأن هذا العدوان جاء في خضم المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وينتهك جميع القوانين والأنظمة الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد وزير الخارجية، على مسؤولية كافة الدول ومجلس الأمن الدولي في وقف هذا العدوان ومحاسبة الکیان الإسرائيلي ومعاقبته على هذا الانتهاك للقانون الدولي.

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من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الكندية عن قلقها إزاء تصاعد انعدام الأمن في المنطقة، واعتبرت أن الحل الوحيد للتغلب على هذا اضع هو المسار الدبلوماسي؛ مؤكدة استعداد بلادها للتعاون في هذا الصدد.