ردا على العدوان: ايران تواصل مشاوراتها في عواصم أوروبية وآسيوية وعربية

وعلى هامش مراسم استقبال وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، لدى وصوله إلى موسكو أمس الأحد قال جلالي: إن الوفد الدبلوماسي الإيراني بعد مشاوراته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وغيره من كبار المسؤولين الروس، سيغادر موسكو إلى ثلاث دول في أوروبا وآسيا والمنطقة العربية.

وأضاف السفير الإيراني: إن أعضاء الوفد الدبلوماسي المرافق لوزير الخارجية في روسيا سينقسمون إلى ثلاثة أقسام لهذا الغرض، وسيغادرون موسكو غداً الثلاثاء، إلى ثلاث دول أخرى لمواصلة المشاورات.

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وفي الأيام الأخيرة، حضر وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة وزير الخارجية اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، وأوضح مواقف إيران، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الأخير من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والذي أدانه العالم الإسلامي أيضاً.

ووصل وزير الخارجية إلى موسكو مساء أمس الأحد، للقاء الرئيس الروسي ومسؤولين روس كبار آخرين والتباحث معهم. ومن المقرر أن يلتقي عراقجي بالرئيس الروسي في الكرملين اليوم الاثنين، للتباحث معه.